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16:39, 5 ноября 2024Культура

Дима Билан попал в буран по дороге на Эльбрус

Певец Дима Билан опубликовал видео страшного бурана при подъеме на гору Эльбрус
Андрей Шеньшаков

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Певец Дима Билан попал в снежный буран на высоте 2400 метров у горы Эльбрус. Видео артист опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Билана, забравшись на Эльбрус он решил отпраздновать День народного единства, однако во время подъема на вершину их встретил сильнейший ураган, нарушивший планы.

«В День народного единства приехал на свою Родину. Начали подниматься, но на высоте 2400 метров по дороге к Эльбрусу попали в снежный ураган. Машина застряла, пять минут бежали сквозь бурю и сугробы! Слава Богу, все благополучно добрались», — поделился впечатлениями артист.

Ранее стало известно, что Билан отказался от совместного трека с Леди Гагой.

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