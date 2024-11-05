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20:03, 5 ноября 2024Бывший СССР

Дроны ВСУ атаковали отель в Энергодаре и частный дом в Токмаке

Дроны ВСУ атаковали отель в Энергодаре и частный дом в Токмаке, пострадавших нет
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Отель в Энергодаре и частный дом в Токмаке в Запорожской области были атакованы дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, атака беспилотника была зафиксирована около 16:00. Повреждены окна жилого дома, крыша гаража и гражданский автомобиль, никто не пострадал. Также дрон ВСУ атаковал гостиницу в Энергодаре, пострадавших нет.

«В 16:20 противник атаковал беспилотником территорию гостиницы в Энергодаре. Детонации боеприпаса и возгорания не произошло. В 17:00 украинская сторона попыталась атаковать беспилотником жилой многоквартирный дом. В обоих случаях разрушений и пострадавших нет», — написал губернатор.

Ранее ВСУ также атаковали жилые кварталы Токмака. «Нацисты наносят удары по жилым кварталам мирных жителей», — написал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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