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12:20, 5 ноября 2024Силовые структуры

Двух российских полицейских заподозрили в избиении мужчины

В отношении двух полицейских из Мурманска возбудили дело за избиение мужчины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении двух полицейских, подозреваемых в избиении жителя Мурманска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Мурманской области.

По версии следствия, 22 октября двое сотрудников ОМВД России по Кольскому району, находясь возле одного из домов по улице Шабалина, необоснованно применили физическое насилие в отношении мужчины 2003 года рождения. Злоумышленники избили его руками и ногами по голове и животу.

Сейчас в отношении полицейских возбуждено дело по пунктам «а» и «г» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий группой лиц с применением насилия») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее суд в Омске приговорил к десяти годам лишения свободы бывшего майора полиции Евгения Гайдамака, устроившего ДТП с тремя жертвами.

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