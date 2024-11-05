Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:03, 5 ноября 2024Бывший СССР

Экспертов МАГАТЭ проинформируют о предотвращении попытки ВСУ захвата ЗАЭС

На ЗАЭС сообщили, что предупредят МАГАТЭ о попытке ВСУ захватить станцию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), будут предупреждены о попытке Вооруженных сил Украины захватить станцию в рамках операции «Короткое замыкание». Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, передает ТАСС.

По ее словам, попытка киевского режима захватить ЗАЭС представляет собой угрозу не только самой станции, но и развитию всей мировой атомной отрасли. Она добавила, что станция достаточно защищена, персонал вместе с военными прилагает все усилия для безопасности объекта.

Ранее на оборудовании реактора ЗАЭС устранили микротрещину. Директор ЗАЭС Юрий Черничук подчеркнул, что ничего экстраординарного не произошло, а персонал станции знает, что делать с микротрещиной на трубопроводе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Будет интересно». Трамп заявил, что может проиграть на выборах президента США

      В России рассказали о снятых в павильоне кадрах «Аполлона-11»

      Путин пожелал Белоруссии успешных президентских выборов

      Глава еще одного российского региона объявил об отставке

      В Литве рассказали о новой предоставленной помощи Украине

      Стало известно о продвижении ВС России у Купянска

      Иностранный футболист выступил за возвращение российских клубов в еврокубки

      Путин высказался о желании противников нанести России стратегическое поражение

      Экспертов МАГАТЭ проинформируют о предотвращении попытки ВСУ захвата ЗАЭС

      Россиянка заказала сына по мотивам криминальных сериалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше