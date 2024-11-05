Экспертов МАГАТЭ проинформируют о предотвращении попытки ВСУ захвата ЗАЭС

На ЗАЭС сообщили, что предупредят МАГАТЭ о попытке ВСУ захватить станцию

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), будут предупреждены о попытке Вооруженных сил Украины захватить станцию в рамках операции «Короткое замыкание». Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, передает ТАСС.

По ее словам, попытка киевского режима захватить ЗАЭС представляет собой угрозу не только самой станции, но и развитию всей мировой атомной отрасли. Она добавила, что станция достаточно защищена, персонал вместе с военными прилагает все усилия для безопасности объекта.

Ранее на оборудовании реактора ЗАЭС устранили микротрещину. Директор ЗАЭС Юрий Черничук подчеркнул, что ничего экстраординарного не произошло, а персонал станции знает, что делать с микротрещиной на трубопроводе.