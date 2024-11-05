Эксперты рассказали о будущем цен на жилье в России

Эксперт Гордейко: реальный потенциал для снижения цен на жилье в РФ отсутствует

В настоящее время в России отсутствует реальный потенциал для снижения цен на жилье. Таким мнением с kp.ru поделился главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

Что касается первичного рынка, в стройке всегда используют импортные материалы и оборудование, поэтому к цене жилья добавляются логистические затраты. Кроме того, дорожает рабочая сила. «А строитель не может остановиться в своей работе. Он должен постоянно что-то делать. Он не может продать дешевле», — прокомментировал эксперт, отметив, что на вторичном рынке в настоящее время «можно хорошо поторговаться».

На цены на рынке также влияет баланс спроса и предложения. Спрос в настоящее время не высокий, но предложение может значительно вырасти. По крайней мере, на вторичном рынке и на рынке переуступок (когда один покупатель продает право получить квартиру в новостройке другому).

По словам руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олега Репченко, многие маркетинговые схемы предполагают, что покупатель «пересидит» год-два дорогой ипотеки, а затем перекредитуется по сниженным ставкам или возьмет кредит с нуля в случае рассрочек. Такой сценарий был бы реализуем, если бы Центробанк (ЦБ) начал снижать ключевую ставку уже в этом году.

«Но этого уже точно не произойдет», — уверен эксперт. По его словам, инфляция может еще долго не снижаться и «светлое будущее низких ставок не наступит ни через год, ни через два, ни через три». Россияне, которые брали «ипотеку за рубль в месяц», не смогут платить по 100 или 200 тысяч рублей за обслуживание кредита по высокой ставке. Если многие из них захотят избавиться от ставшего невыгодным жилья, рынок может серьезно обвалиться. Но даже если «шокового сценария» не будет, потенциала для роста цен тоже нет, заверил эксперт.

Объем просроченной ипотечной задолженности в России вырос за сентябрь на шесть процентов — до более чем 80 миллиардов рублей. Это максимальный показатель за историю отечественного рынка ипотечного кредитования.