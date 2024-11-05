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16:38, 5 ноября 2024Экономика

Россияне задолжали максимальное количество денег по ипотеке

«Циан»: объем просроченной ипотечной задолженности в РФ вырос за сентябрь на 6 %
Мария Черкасова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Объем просроченной ипотечной задолженности в России вырос за сентябрь на шесть процентов — до более чем 80 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Циана».

Это максимальный показатель за историю отечественного рынка ипотечного кредитования. Всего в сентябре в России было выдано 94,3 тысячи ипотек. Показатель оказался на шесть процентов меньше, чем в августе. Задолженность выросла как на первичном рынке, так и на вторичном. Ее доля в общем объеме задолженности также повысилась, составив в сентябре 0,17 процента на рынке новостроек и 0,5 процента на вторичном рынке.

Суммарный объем задолженности по ипотеке по состоянию на сентябрь составил 19,3 триллиона рублей, практически не изменившись с июня. При этом объем снизился в сегменте новостроек и вырос на вторичном рынке и в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Аналитиков насторожил быстрый рост объема просроченной задолженности — несмотря на то, что доля просрочки в настоящее время незначительна в сравнении с общим объемом долга. В 2022-2023 годах объем долга почти не менялся, а его доля снижалась вплоть до начала 2024 года. В текущем же году, доля просрочки на первичном рынке растет с начала года, на вторичном — с апреля, отметили эксперты.

Ранее москвичам назвали комфортную зарплату для выплаты ипотеки. Семье нужно зарабатывать не менее 460 тысяч рублей в месяц, заявил генеральный директор агентства недвижимости «Центральный Департамент Недвижимости» (ЦДН) Анатолий Пысин. Таким доход должен быть при условии, что жители столицы покупают в ипотеку двухкомнатную квартиру за 15 миллионов рублей с первоначальным взносом в 30 процентов и собирается выплачивать кредит в течение 25 лет.

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