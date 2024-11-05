Эмир Кустурица заявил о завершении карьеры

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что завершил музыкальную карьеру

Сербский режиссер Эмир Кустурица, который также является лидером музыкальной группы No Smoking Orchestra, заявил о завершении музыкальной карьеры. Об этом он сообщил в интервью агентству ТАСС.

По словам Кустурицы, его последними стали концерты во Франции и России, которые прошли два года назад. В группе он выступал в качестве гитариста.

«Я перестал играть с группой два года назад. Последние концерты прошли в Париже и в России. Соединив современную и этническую музыку, мы старались создать терапию для людей, думаю, что у нас это получилось», — сказал он.

Коллектив существовал 25 лет, композиции No Smoking Orchestra были несколько раз включены в саундтреки к различным кинокартинам. В частности, их песни звучали в «Жизнь как чудо» и «Черная кошка, белый кот».

Ранее стало известно, что Кустурица снимет свою версию «Преступления и наказания». Для съемок он выбрал неожиданные локации.