Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:36, 5 ноября 2024Культура

Эмир Кустурица заявил о завершении карьеры

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что завершил музыкальную карьеру
Андрей Шеньшаков

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Сербский режиссер Эмир Кустурица, который также является лидером музыкальной группы No Smoking Orchestra, заявил о завершении музыкальной карьеры. Об этом он сообщил в интервью агентству ТАСС.

По словам Кустурицы, его последними стали концерты во Франции и России, которые прошли два года назад. В группе он выступал в качестве гитариста.

«Я перестал играть с группой два года назад. Последние концерты прошли в Париже и в России. Соединив современную и этническую музыку, мы старались создать терапию для людей, думаю, что у нас это получилось», — сказал он.

Коллектив существовал 25 лет, композиции No Smoking Orchestra были несколько раз включены в саундтреки к различным кинокартинам. В частности, их песни звучали в «Жизнь как чудо» и «Черная кошка, белый кот».

Ранее стало известно, что Кустурица снимет свою версию «Преступления и наказания». Для съемок он выбрал неожиданные локации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Будет интересно». Трамп заявил, что может проиграть на выборах президента США

      В России рассказали о снятых в павильоне кадрах «Аполлона-11»

      Путин пожелал Белоруссии успешных президентских выборов

      Глава еще одного российского региона объявил об отставке

      В Литве рассказали о новой предоставленной помощи Украине

      Стало известно о продвижении ВС России у Купянска

      Иностранный футболист выступил за возвращение российских клубов в еврокубки

      Путин высказался о желании противников нанести России стратегическое поражение

      Экспертов МАГАТЭ проинформируют о предотвращении попытки ВСУ захвата ЗАЭС

      Россиянка заказала сына по мотивам криминальных сериалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше