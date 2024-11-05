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03:20, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером из-за iPhone

Константин Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Константин Эрнст

Константин Эрнст. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на симпозиуме «Создавая будущее» сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером. Об этом пишет 360.ru.

Эрнст назвал iPhone чрезвычайно вредной и чудовищной вещью для человечества. По его словам, смартфоны от компании Apple «разрушили мир человеческих связей». Он заявил, люди стали меньше общаться с родителями.

«Общение со своими друзьями вы тоже низводите до звонков, а потом и смс, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно», — сказал он. Эрнст добавил, что Джобс для него находится в «череде персонажей», где незадолго до него в очереди стоял Адольф Гитлер.

Ранее Эрнст назвал современную кинопродукцию Голливуда дерьмом и сравнил ее с качеством фильмов советской киностудии имени Горького 1972 года. «С одной стороны, Голливуд — действительно величайшая киномашина мира. С другой стороны, Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года», — подчеркнул он.

Вот это герой!
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