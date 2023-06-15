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19:31, 15 июня 2023Культура

Эрнст назвал кино Голливуда дерьмом и сравнил со студией Горького 72-го года

Константин Эрнст назвал кино Голливуда дерьмом и сравнил со студией Горького 72-го года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал современную кинопродукцию Голливуда дерьмом и сравнил ее с качеством фильмов советской киностудии имени Горького 1972 года. Его слова приводит РБК.

«С одной стороны, Голливуд — действительно величайшая киномашина мира. С другой стороны, Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года. При этом технологически все хорошо», — подчеркнул глава Первого канала, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он объяснил свою точку зрения об американском кинорынке спецификой местного проката, основной аудиторией которого являются подростки. «Кино стало подростковым, поэтому все серьезные люди ушли в производство сериалов», — подытожил Эрнст.

Ранее советский и российский режиссер Карен Шахназаров заявил, что современное кино находится на уровне наскальной живописи. «Вы удивитесь, но я не считаю кино искусством, хотя в нем работаю всю жизнь», — сказал 70-летний кинематографист.

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    Сергей Равин
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