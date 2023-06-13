Шахназаров сравнил современный кинематограф с наскальной живописью

Режиссер Шахназаров заявил, что современное кино находится на уровне наскальной живописи

Советский и российский режиссер Карен Шахназаров заявил, что современное кино находится на уровне наскальной живописи. Его слова приводит KP.RU.

«Вы удивитесь, но я не считаю кино искусством, хотя в нем работаю всю жизнь. Современное кино находится примерно на уровне наскальной живописи в мировом изобразительном искусстве. Начало начал. Сперва была наскальная живопись, которая сегодня интересна только узким специалистам, и только потом, спустя века — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Илья Репин, Василий Суриков», — сказал 70-летний кинематографист.

Шахназаров также отметил, что всегда выступал против съемок сиквелов, потому что не хотел возвращаться к пройденному. Кроме того, он заявил, что не любит пересматривать свои киноработы.

В ноябре 2022 года американский режиссер Квентин Тарантино признался, что его не впечатляют фильмы от Marvel. Так, по словам кинодеятеля, в последнее время происходит «марвелизация» Голливуда, а киноиндустрия больше концентрируется на выпуске супергеройских фильмов.