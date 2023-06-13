Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:03, 13 июня 2023Культура

Шахназаров сравнил современный кинематограф с наскальной живописью

Режиссер Шахназаров заявил, что современное кино находится на уровне наскальной живописи

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советский и российский режиссер Карен Шахназаров заявил, что современное кино находится на уровне наскальной живописи. Его слова приводит KP.RU.

«Вы удивитесь, но я не считаю кино искусством, хотя в нем работаю всю жизнь. Современное кино находится примерно на уровне наскальной живописи в мировом изобразительном искусстве. Начало начал. Сперва была наскальная живопись, которая сегодня интересна только узким специалистам, и только потом, спустя века — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Илья Репин, Василий Суриков», — сказал 70-летний кинематографист.

Шахназаров также отметил, что всегда выступал против съемок сиквелов, потому что не хотел возвращаться к пройденному. Кроме того, он заявил, что не любит пересматривать свои киноработы.

В ноябре 2022 года американский режиссер Квентин Тарантино признался, что его не впечатляют фильмы от Marvel. Так, по словам кинодеятеля, в последнее время происходит «марвелизация» Голливуда, а киноиндустрия больше концентрируется на выпуске супергеройских фильмов.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости
    США раскрыли содержание нового пакета помощи Украине
    Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры
    На Украине опровергли обнаружение холеры
    Шахназаров сравнил современный кинематограф с наскальной живописью
    Россиянам рассказали о действиях при покупке новой квартиры с дефектами
    Подсчитан средний размер жилья в Москве после продажи квартиры в регионе
    Сотрудник колонии попался на взятке от заключенного и был задержан ФСБ
    Центробанк раскрыл уровень снижения реального курса рубля
    Сексолог указал на связь ношения тесной одежды с проблемами в интимной жизни
    МИД России выразил озабоченность складированием ядерных бомб в Европе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.