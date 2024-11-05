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19:56, 5 ноября 2024Россия

Эвакуировавшаяся из Курской области россиянка рассказала о горевшем городе

Выехавшая из Курской области местная жительница рассказала о пожарах в Судже
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fabien Nachi / SOPA Images / Getty Images

Эвакуировавшаяся из Курской области местная жительница рассказала, что к моменту, когда она выезжала из региона, в Судже уже были сильные пожары. Соответствующее видео публикует 360.ru.

«Суджа уже горела, было ужасно страшно, дроны летали, мы сами чуть не попали под них. Все было разбито, горели фуры, машины», — рассказала россиянка военным следователям.

По ее словам, эвакуироваться из региона ей пришлось быстро — успела взять с собой только документы.

Бои с украинскими формированиями в российском приграничье ведутся с 6 августа. Жители Курской области неоднократно рассказывали об атаках Вооруженных сил Украины, свидетелями которых они были. Так, другая жительница Суджи ранее поделилась, что ей приходилось прятаться от украинских солдат в подвалах многоквартирных домов и молиться.

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