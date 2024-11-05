Глава еще одного российского региона объявил об отставке

Глава Коми Уйба заявил, что уходит в отставку и переходит на новую должность

Глава еще одного российского региона — республики Коми — Владимир Уйба заявил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил в Telegram.

По словам чиновника, президент России Владимир Путин доверил ему «новый фронт работ» на федеральном уровне.

«Для меня это новый вызов и огромная ответственность. Благодарю Владимира Владимировича Путина за доверие и предложение», — заявил Уйба в опубликованном обращении.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин назначил Евгения Первышова и Юрия Слюсаря временно исполняющими обязанности губернаторов Тамбовской и Ростовской областей соответственно. Прежние главы регионов Максим Егоров и Василий Голубев ушли в отставку.