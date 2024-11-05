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07:28, 5 ноября 2024Россия

Путин назначил новых глав в двух российских регионах

Путин значил врио глав Тамбовской и Ростовской областей Первышова и Слюсаря
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Первышова и Юрия Слюсаря временно исполняющими обязанности (врио) губернаторов Тамбовской и Ростовской областей соответственно. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль.Новости».

Отмечается, что Первышов является участником программы «Время героев».

«Безусловно, я соглашусь — для меня это большая честь. Те навыки, которыми я обладаю, и те знания, которые я сегодня получаю в рамках программы переподготовки по программе “Время героев”, которая Вами утверждена, я думаю, что у меня получится найти возможности применить все, о чем я говорю, на территории Тамбовской области», — сказал Первышов в ответ на предложение возглавить российский регион.

Ранее о том, что Первышов является одним из кандидатов на должность главы Тамбовской области, рассказали два источника, близких к администрации президента.

4 ноября прежний губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о своей отставке. «Сегодня руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне», — отметил он.

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