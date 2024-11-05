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12:03, 5 ноября 2024Мир

ИИ предсказал победу Харрис на выборах в США

Semafor: ИИ показал, что у Харрис больше шансов победить, чем у Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Исследование, проведенное с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ), показало, что кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис имеет больше шансов на победу, чем ее конкурент от республиканцев Дональд Трамп. Об этом сообщает интернет-издание Semafor.

Компания Aaru разработали ИИ-модель с привлечением данных переписи населения и другие демографических показателей, чтобы создать тысячи ботов «с сотнями чертами личности». Боты изучали новости и заметки в прессе, касающиеся выборов в США, а затем выбирали между кандидатами.

«Если бы голосовали только боты, то выборы проходили бы в упорной борьбе, но с незначительным перевесом победила бы Харрис», — указывает Semafor.

Ранее Трамп допустил возможное поражение в выборах.

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