Лут: в 2024 году импорт сливочного масла в Россию вырос на 20 %

В 2024 году импорт сливочного масла в Россию вырос. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, ее цитирует газета «Ведомости».

По словам министра, из-за роста доходов населения на местном рынке вырос спрос и сложился «определенный временный дисбаланс». Чтобы оперативно решить вопрос с ним, были открыты поставки из дружественных стран: Индии, Ирана и Турции. В годовом выражении импорт продукта увеличились на 20 процентов.

«Рассчитываем, что это охладит рынок и позволит в ближайшее время стабилизировать ценовую ситуацию», — пояснила Лут.

Помимо реалий рыночной экономики, значительное давление на цены оказывает рост себестоимости. Так, выросли стоимость логистики, упаковки и прочих составляющих для производителей, добавила представитель ведомства.

«Еще один важный фактор – доступность кредитов. Льготное кредитование в АПК исторически является главным стимулом инвестиционного развития, и повышение ключевой ставки существенно ограничивает этот инструмент», — отметила министр.

