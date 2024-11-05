Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:11, 5 ноября 2024Из жизни

Известие о смерти королевы Елизаветы II застало Карла III за сбором грибов

Принц Чарльз узнал о смерти королевы Елизаветы II во время сбора грибов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Dominic Lipinski / WPA Pool / Getty Images

Стали известны подробности последних дней жизни королевы Великобритании Елизаветы II в шотландской резиденции Балморал. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на обновленную биографию короля «Карл III: Новый король. Новый двор. Взгляд изнутри», написанную Робертом Хардманом.

В книге утверждается, что 6 сентября 2022 года королева пребывала в хорошем настроении и немного выпила после обеда, на котором присутствовали принцесса Анна и ее сын Питер Филлипс. Позже Елизавета II объявила, что ужинать будет в одиночестве. 7 сентября ее состояние ухудшилось, и она провела весь день в постели. Несмотря на это, королева хотела принять участие в заседании Тайного совета Англии по аудиосвязи, однако в последний момент не стала этого делать по совету врачей.

Вечером того же дня принцесса Анна посоветовала принцу Чарльзу (теперь — король Карл III) поскорее приехать в Балморал, чтобы побыть с матерью. Будущего монарха известие о смерти Елизаветы II застало во время сбора грибов, которым он занялся в окрестностях резиденции, «чтобы немного развеяться». Как пишет Хардман, принцу позвонили по телефону и обратились «Ваше Величество» — это означало, что он стал королем.

Материалы по теме:
Елизавета II — 70 лет на троне. За годы правления она застала закат империи, но смогла сохранить авторитет короны
Елизавета II — 70 лет на троне.За годы правления она застала закат империи, но смогла сохранить авторитет короны
2 июня 2022
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Какой была последняя королева Британской империи?
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.Какой была последняя королева Британской империи?
8 сентября 2022

У постели Елизаветы II обнаружили шкатулку с двумя письмами: одно было адресовано принцу Чарльзу, а второе — ее личному секретарю Эдварду Янгу. «Хотя содержание писем вряд ли когда-нибудь будет раскрыто, само их существование показывает, что 96-летняя Елизавета спокойно осознала, что ее время на этом свете подошло к концу», — написал Хардман.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вспомнил о двух важных и неожиданных советах, которые ему дала королева Елизавета II. Один из них касался сорок, которых Джонсон боялся.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о большой победе на выборах США

      Премьер Хорватии назвал президента «пуделем Путина» за отказ поддерживать ВСУ

      Маск усомнился в надежности машин для голосования в США

      Маск захотел провести вечер выборов вместе с Трампом

      В штабе Трампа усомнились в выявлении победителя выборов во вторник

      Харрис рассказала о намерении Трампа зайти в Овальный кабинет со «списком врагов»

      Российских коммунальщиков застали за поливом деревьев в снегопад

      Американец удивился отсутствию приватности при голосовании на выборах президента

      В Норвегии допустили объявление Трампом своей победы вне зависимости от итогов выборов

      Светлана Лобода снялась обнаженной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше