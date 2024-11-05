Известная балерина назвала серый и пугающий город России

Балерина Елизавета Кокорева назвала Челябинск серым и пугающим

Известная российская балерина, ведущая солистка Большого театра Елизавета Кокорева назвала город Челябинск серым и пугающим. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

Кокорева рассказала, что родилась в Москве, однако в школу, ввиду того, что ее отца, артиста балета, звали в разные театры, пошла в Челябинске. «Вначале мы жили у вокзала, я помню цыган. Не могу сказать, что у меня лакшери-воспоминания об этом периоде. Мне кажется, мое детство, как и у многих, серенькое и немного пугающее. После мы переехали в центр Челябинска на главную улицу — Ленина», — отметила балерина. Через некоторое время она вместе с семьей переехала в Чебоксары. «Чебоксары после круглосуточно серого Челябинска показались мне невероятно чистыми. Там даже дышалось по-другому. Помню памятник Матери, большие парки, фонтаны», — поделилась воспоминаниями Кокорева.

В третьем классе семья будущей артистки балета вернулась в Москву, и девочка стала учиться в Академии хореографии на Фрунзенской набережной. «Фрунзенская просто сверкала величием. Я начала ездить одна и когда попала в метро, подумала: вау, это просто музей какой-то!» — призналась балерина. Среди других достоинств Москвы она выделила безопасность на улицах и настолько большое количество вариантов для досуга, что «не знаешь, куда деться».

В октябре актер Аскар Ильясов заявил, что Москва превосходит зарубежные города по уровню сервиса.