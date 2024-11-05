Известного российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал журналиста Баданина за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы оштрафовал известного российского журналиста Романа Баданина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Баданина обвинили в нарушении части 5 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Его привлекли к ответственности как участника общественного объединения из реестра иноагентов, производившего и распространявшего информационные материалы.

Суд постановил взыскать с журналиста 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Таганский суд Москвы также оштрафовал за нарушение закона об иноагентах администратора Telegram-канала Moscow calling Андрея Куршина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Сообщалось, что журналист не сопровождал производимые им материалы предупреждающей маркировкой.