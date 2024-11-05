Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:32, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

Известного российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал журналиста Баданина за нарушение закона об иноагентах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Абанин / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы оштрафовал известного российского журналиста Романа Баданина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Баданина обвинили в нарушении части 5 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Его привлекли к ответственности как участника общественного объединения из реестра иноагентов, производившего и распространявшего информационные материалы.

Суд постановил взыскать с журналиста 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Таганский суд Москвы также оштрафовал за нарушение закона об иноагентах администратора Telegram-канала Moscow calling Андрея Куршина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Сообщалось, что журналист не сопровождал производимые им материалы предупреждающей маркировкой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по жилой многоэтажке в Белгороде. Испанский дрон влетел прямо в квартиру и взорвался. Там могли быть дети

      Раскрыто возможное наказание для арестованного бывшего мэра Сургута

      Турист отправился отдыхать на курортный остров и пропал без вести

      Фанаты кинули свиную голову на поле в матче чемпионата Бразилии

      Нехватку отечественного молока объяснили ростом доходов россиян

      Вытеснение в России западных брендов электроники отечественными оценили

      Японский посол допустил заключение мирного договора с Россией после СВО

      Обнаружена уязвимость ледника Судного дня

      Известного российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      В России восьмиклассник избил стулом пришедшего в первый день на работу учителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше