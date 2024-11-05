Кабмин Украины уволил заместителя министра обороны Джигира

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны республики Юрия Джигира. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Как отмечает издание, министр обороны Рустем Умеров подавал запрос на увольнение Джигира и еще двоих своих заместителей 1 октября, тогда был уволен только Станислав Гайдер.

Ранее украинский кабмин принял закон об ужесточении воинского учета, который позволит разным ведомствам сообщать информацию о подлежащих мобилизации гражданах территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

Согласно утвержденному кабмином закону, военкоматам позволяется разглашать информацию о призывниках сотрудникам Службы безопасности Украины, полиции и разведки.