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13:55, 5 ноября 2024Бывший СССР

Кабмин Украины уволил заместителя министра обороны

Кабмин Украины уволил заместителя министра обороны Джигира
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Happy Johnny / Shutterstock / Fotodom  

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны республики Юрия Джигира. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Как отмечает издание, министр обороны Рустем Умеров подавал запрос на увольнение Джигира и еще двоих своих заместителей 1 октября, тогда был уволен только Станислав Гайдер.

Ранее украинский кабмин принял закон об ужесточении воинского учета, который позволит разным ведомствам сообщать информацию о подлежащих мобилизации гражданах территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

Согласно утвержденному кабмином закону, военкоматам позволяется разглашать информацию о призывниках сотрудникам Службы безопасности Украины, полиции и разведки.

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