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23:20, 5 ноября 2024Мир

Кандидат в вице-президенты США рассказал о влиянии усталости от Трампа на исход выборов

Уолц: усталость от Трампа повлияет на исход выборов президента США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолц заявил, что считает, что усталость американцев от республиканца Дональда Трампа может существенно повлиять на результаты президентских выборов в стране. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что усталость от Дональда Трампа чувствуется. Люди с нетерпением ждут голосования, и я просто не могу описать словами разницу в настроении людей», — заявил Уолц.

Кандидат в вице-президенты добавил, что пока не общался в день выборов с кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис.

Ранее Трамп заявил, что готов признать поражение на выборах, если посчитает, что проиграл честно. Он также отметил, что процесс выборов президента в США слишком сложен, поэтому проводить выборы следует с использованием бумажных бюллетеней.

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