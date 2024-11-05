Лавров прокомментировал заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии

Лавров: заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии являются ложью

Заявления о вмешательстве Москвы в прошедшие в Грузии парламентские выборы являются ложью. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«[Оцениваю] Как откровенную ложь. Американцы стремятся приписать нам то, чем сами и занимаются. Как говорится, на воре и шапка горит», — сказал он, комментируя соответствующие оценки американских аналитиков.

По словам министра, Вашингтон активно эксплуатирует созданный им «миф о российском вмешательстве в любые выборы» как у себя, так и в третьих странах. Он подчеркнул, что если где-то по итогам голосования побеждают неугодные властям США силы, виновной тут же назначают Москву.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что попытка втянуть Грузию в противостояние с Россией на стороне Запада и Украины могла бы закончиться очень печально. Он напомнил, что Россия — дружественный сосед Грузии и у двух стран нормальные экономические связи.