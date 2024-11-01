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21:40, 1 ноября 2024Мир

Медведев высказался о попытке втянуть Грузию в противостояние с Россией

Медведев: попытка втянуть в противостояние с РФ Грузию закончилась бы печально
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Попытка втянуть Грузию в противостояние с Россией на стороне Запада и Украины могла бы закончиться очень печально. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

Медведев напомнил, что Россия — дружественный сосед Грузии, у двух стран нормальные экономические связи. Кроме того, чиновник отметил, что итоги грузинских парламентских выборов вполне закономерны, но он не исключает возможных попыток госпереворота в Грузии.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что встревожен последними событиями в Грузии. По его мнению, парламентские выборы в стране якобы сопровождались «запугиванием и принуждением избирателей».

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