Медведев высказался о попытке втянуть Грузию в противостояние с Россией

Медведев: попытка втянуть в противостояние с РФ Грузию закончилась бы печально

Попытка втянуть Грузию в противостояние с Россией на стороне Запада и Украины могла бы закончиться очень печально. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

Медведев напомнил, что Россия — дружественный сосед Грузии, у двух стран нормальные экономические связи. Кроме того, чиновник отметил, что итоги грузинских парламентских выборов вполне закономерны, но он не исключает возможных попыток госпереворота в Грузии.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что встревожен последними событиями в Грузии. По его мнению, парламентские выборы в стране якобы сопровождались «запугиванием и принуждением избирателей».