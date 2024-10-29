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23:15, 29 октября 2024Мир

Байден рассказал о своей тревоге из-за событий в Грузии

Байден рассказал, что глубоко встревожен событиями в Грузии
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что встревожен последними событиями в Грузии. По его мнению, парламентские выборы в стране якобы сопровождались «запугиванием и принуждением избирателей», пишет РИА Новости.

«Я глубоко встревожен недавним отступлением страны от демократии», — сказано в распространенном заявлении политика.

Как уточняется, президента США тревожит принятие в Грузии закона об иностранном влиянии, как утверждается, «копирующего российские законы». Джо Байден считает, что состоявшиеся парламентские выборы в Грузии якобы сопровождались «многочисленными злоупотреблениями административным ресурсом».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Грузия столкнется с последствиями из-за нарушений на выборах и сохранения текущего внешнеполитического курса страны. По его словам, Штаты присоединяются к призыву о полном расследовании сообщений о нарушениях на выборах в грузинский парламент.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили понадеялась на поддержку со стороны Запада протестов в стране. Она также призвала западных политиков не возобновлять контакты с правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

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      Марина Совина
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