Лукашенко сказал властям РБ готовится к провокациям во время выборов

Лукашенко: власти Белоруссии должны быть готовы к действиям оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал органам власти не расслабляться в ходе избирательной кампании по выборам президента, так как возможны провокации со стороны оппозиции из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС.

«Хватает в обществе разных людей. И расслабляться здесь никому ни в коем случае не надо. Особенно нам — органам власти на местах. Надо исходить из худшего варианта. Будет лучше — ну и хорошо», — сказал он.

По его словам, в оппозиции готовы к радикальным действиям, поэтому власти республики должны быть готовы «предпринимать адекватные действия». Президент добавил, что «они к 2030 году там готовятся».

Ранее Лукашенко описал проведение выборов выражением «комар носа не подточит». Он призвал создать надлежащие условия для кандидатов и избирательных комиссий.