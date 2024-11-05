Лукашенко описал проведение выборов выражением «комар носа не подточит»

Лукашенко: выборы в Белоруссии нужно провести так, чтобы комар носа не подточил

Выборы президента Белоруссии должны провести так, чтобы комар носа не подточил. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Задача наша — провести ее [избирательную кампанию] на высоком уровне. Организационном прежде всего. Как я говорю, сделать, хоть мы и для своего народа это проводим, но сделать так, чтобы комар носа не подточил», — оценил он предстоящее проведение выборов.

Лукашенко призвал создать надлежащие условия для кандидатов и избирательных комиссий, а также подготовить избирательные участки. Белорусский глава потребовал обратить внимание на урны. По его мнению, их нужно сделать нормальными и красивыми.

Ранее ЦИК республики завершил прием документов кандидатов на должность президента Белоруссии. Президентские выборы пройдут 26 января 2025 года.