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12:46, 5 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко описал проведение выборов выражением «комар носа не подточит»

Лукашенко: выборы в Белоруссии нужно провести так, чтобы комар носа не подточил
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Выборы президента Белоруссии должны провести так, чтобы комар носа не подточил. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Задача наша — провести ее [избирательную кампанию] на высоком уровне. Организационном прежде всего. Как я говорю, сделать, хоть мы и для своего народа это проводим, но сделать так, чтобы комар носа не подточил», — оценил он предстоящее проведение выборов.

Лукашенко призвал создать надлежащие условия для кандидатов и избирательных комиссий, а также подготовить избирательные участки. Белорусский глава потребовал обратить внимание на урны. По его мнению, их нужно сделать нормальными и красивыми.

Ранее ЦИК республики завершил прием документов кандидатов на должность президента Белоруссии. Президентские выборы пройдут 26 января 2025 года.

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