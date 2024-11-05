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05:29, 5 ноября 2024Мир

Мадуро выступил с предупреждением перед выборами президента США

Мадуро: недоверие к кандидатам перед выборами в США может обернуться войнами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Michael Ho Wai Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press

Неопределенность в обществе Соединенных Штатов и недоверие к кандидатам в президенты перед выборами представляют собой опасность. Это может обернуться конфликтами, рассказал президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире своей телепрограммы.

«Я считаю, что сейчас США находятся именно в неопределенности», — посетовал Мадуро. Политик отметил, что на текущий момент американское общество больше ни в кого не верит, и это опасно.

По его мнению, в «таком обществе человек переходит к авантюрам, которые могут привести к фашистскому эксперименту, к войнам и так далее». Мадуро считает, кто бы ни победил в борьбе за президентское кресло в США, в интересах Венесуэлы и Латинской Америки — продолжать идти собственным путем и ни от кого не зависеть.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться Дональд Трамп и Камала Харрис.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что выборы президента Соединенных Штатов станут судьбоносными для всего человечества. Они принесут мир или переход к третьей мировой войне.

В свою очередь, сам Дональд Трамп предрек США экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929-1939 годах, при победе на выборах его соперницы от демократов Камалы Харрис. По его мнению, при действующей администрации инфляция «порвала на куски» сильную экономику страны.

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