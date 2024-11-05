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13:47, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

Маск предрек блокировку X в случае победы Харрис на выборах

Маск заявил, что соцсеть X закроют, если Харрис станет президентом США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: David Swanson / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что в случае, если на выборах США победу одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, то соцсеть X закроют. Такое мнение он высказал в подкасте комика Джо Рогана, доступном на YouTube.

Он пояснил, что в США существуют организации, осуществляющие цензуру. К таким он отнес «Центр противодействия разжиганию ненависти в виртуальном пространстве». Предприниматель отметил, что в случае, если Харрис станет президентом, организация заставит рекламодателей бойкотировать X.

«Мы увидим, как тенденция к изоляции [X] станет сильнее, и они закроют нас. Режим Камалы не позволит Х существовать», — предрек миллиардер.

Ранее Маск обвинил Харрис в «откровенной и наглой» лжи из-за ее слов о том, что на Украине нет американских солдат. Он подчеркнул, что сам знает американских военных, которые находятся в зоне боевых действий.

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