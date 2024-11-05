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16:52, 5 ноября 2024Бывший СССР

Массовый вывоз детей с Украины объяснили

Килинкаров объяснил массовый вывоз детей с Украины приближающейся зимой
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Украинские граждане хотят вывезти детей из страны на фоне приближающейся зимы. Массовый вывоз несовершеннолетних объяснил экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в беседе с изданием «Абзац».

«Вообще непонятно, как Украина будет зимовать. Атаки на энергетическую систему не завершены, а Киев заявляет с позиции сильного о том, что напрямую вести переговоры об энергетической безопасности с Москвой не будет», — сказал он.

Среди других причин желания украинцев вывезти детей Килинкаров назвал мобилизацию и воинский учет. По его словам, родители хотят заранее вывезти ребенка с Украины, чтобы он нормально доучился.

Ранее украинские СМИ сообщили, что большое число украинских граждан намерены вывозить детей из страны. Как рассказал директор одной из коммерческих школ Владимира Страшко, он получает все больше обращений от родителей, желающих увезти ребенка.

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