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02:15, 5 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о планах украинцев вывезти детей из страны

Граждане Украины планируют вывезти своих детей из страны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Огромное число граждан Украины планируют вывозить своих детей из страны. Об это сообщает издание УНИАН со ссылкой на директора одной из коммерческих школ Владимира Страшко.

Он рассказал, что получает все больше обращений от родителей, которые хотят вывести своих детей с Украины. По его словам, ранее такие заявления касались преимущественно мальчиков, которые учатся в выпускных классах, однако сегодня украинцы пытаются перевести на дистанционное обучение «всех детей, несмотря на возраст и пол».

Страшко подчеркнул. что дети, покинувшие страну год или два назад, перестают получать украинское образование. «В самом начале они учились параллельно, или, если законодательство позволяло, исключительно у нас. Потом оставались только на украинском компоненте. Сейчас отказываются совсем», — сказал он. По его словам, это связано с тем, что выехавшие семьи не собираются возвращаться обратно.

Ранее пленный военный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой заявил, что жители Украины боятся, что дети уклонившихся от мобилизации в итоге будут ограничены в правах при поступлении в высшие учебные заведения в стране.

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