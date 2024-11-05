«Мастера и Маргариту» предложат американским прокатчикам

Фильм «Мастер и Маргарита» могут показать в американских кинотеатрах

Экранизация классического романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 2024 года будет предложена американским прокатчикам. Об этом сообщает издание Variety.

Нашумевший фильм Михаила Локшина примет участие в кинорынке American Film Market. Сообщается, что студия Luminosity Pictures будет искать картине зарубежного прокатчика, чтобы запустить для показа в американских и европейских кинотеатрах.

Сборы «Мастера и Маргариты» в российском прокате составили почти 3 миллиарда рублей. В картине, помимо российских звезд, снялись Август Диль, известный по «Бесславным ублюдкам» Квентина Тарантино, а также Клас Банг, исполнивший ранее роль Дракулы. Продюсером фильма выступил известный американский миллиардер Леонард Блаватник.

Ранее стало известно, что уехавших из России из-за СВО артистов лишили гонораров за съемки в проекте.