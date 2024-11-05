Мэр Таллина выступил против ограничений избирательных прав для граждан России

Мэр Таллина раскритиковал решение об ограничении прав гражданам России

Мэр Таллина Евгений Осиновский раскритиковал решение властей об ограничении избирательных прав для граждан России и Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью радиостанции ERR.

Осиновский заявил, что не считает правильным решение своей Социал-демократической партии о поддержке ограничений избирательных прав для граждан России и Белоруссии. Этот закон «оставляет 70 тысяч постоянных жителей Эстонии без возможности иметь право голоса в местных делах. Я не могу поддержать это решение», заявил градоначальник Таллина.

Он добавил, что этот закон бросит тень государственных подозрений на целую социальную группу в Эстонии. Кроме того, Осиновский считает, что поддержка этого решения происходит из-за давления СМИ и различных политических сил.

Ранее в МВД Эстонии сообщили о намерении запретить Эстонскую православную церковь (ЭПЦ). Силовое ведомство республики хочет это сделать через реформу законодательства о церкви, которое позволит юридически ликвидировать ЭПЦ.

