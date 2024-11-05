Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:37, 5 ноября 2024Бывший СССР

Мэр Таллина выступил против ограничений избирательных прав для граждан России

Мэр Таллина раскритиковал решение об ограничении прав гражданам России
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Мэр Таллина Евгений Осиновский раскритиковал решение властей об ограничении избирательных прав для граждан России и Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью радиостанции ERR.

Осиновский заявил, что не считает правильным решение своей Социал-демократической партии о поддержке ограничений избирательных прав для граждан России и Белоруссии. Этот закон «оставляет 70 тысяч постоянных жителей Эстонии без возможности иметь право голоса в местных делах. Я не могу поддержать это решение», заявил градоначальник Таллина.

Он добавил, что этот закон бросит тень государственных подозрений на целую социальную группу в Эстонии. Кроме того, Осиновский считает, что поддержка этого решения происходит из-за давления СМИ и различных политических сил.

Ранее в МВД Эстонии сообщили о намерении запретить Эстонскую православную церковь (ЭПЦ). Силовое ведомство республики хочет это сделать через реформу законодательства о церкви, которое позволит юридически ликвидировать ЭПЦ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США стартовали 60-е выборы президента. Какие шансы на победу у Трампа и Харрис?

      Cозвонившийся с Путиным россиянин увидел летящую ракету

      Пьяный россиянин угрожал росгвардейцам катаной и пойдет под суд

      В России захотели пересмотреть сумму выплат военным в зависимости от тяжести ранений

      Малые ядерные реакторы оказались полезны в борьбе с потеплением

      В Молдавии вступили в силу поправки о евроинтеграции

      Живущий в США комик пожаловался на дороговизну одного вида услуг в стране

      МИД Армении заявил об угрозах посла Азербайджана армянскому коллеге

      Помощница Михалкова стала жертвой мошенников

      В Курской области в ходе боя ликвидировали отказавшихся сдаться в плен бойцов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше