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07:09, 5 ноября 2024Россия

Минобороны заявило о попытке атаки шести беспилотников ВСУ на Россию

Минобороны России: силы ПВО сбили 6 беспилотников ВСУ над Брянской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В ночь на вторник, 5 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России шесть беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что все шесть летательных аппаратов пытались ударить по приграничной Брянской области — их сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) .

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей там не привели.

3 ноября над Ростовской областью сбили 16 беспилотников. Доны уничтожили в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе, никто не пострадал.

ЖЗЛ
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