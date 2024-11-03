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06:53, 3 ноября 2024Россия

В Ростовской области сбили 16 беспилотников

Голубев: в Ростовской области сбили 16 беспилотников
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Ростовской области сбили 16 беспилотников, заявил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны уничтожены в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. Пострадавших и повреждений нет. Голубев добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать «массированную воздушную атаку».

В ночь на 2 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать семь регионов. Всего перехватили 24 украинских беспилотных летательных аппарата. Средства ПВО сбили по восемь дронов над Курской и Брянской областями, три — над Орловской, два — над Белгородской, по одному — над Ростовской и Нижегородской областями, а также Крымом.

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