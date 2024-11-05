Молдавская оппозиция решила оспорить переизбрание Санду

Блок «Победа» оспорит результаты второго тура выборов президента Молдавии

Молдавский оппозиционный блок «Победа» оспорит переизбрание президента Молдавии Майи Санду. Сообщение опубликовано в Telegram-канале объединения.

«Каждый день правления Майи Санду — это узурпация власти. Она не президент, а самозванка», — высказались в объединении.

Блок «Победа» решил оспорить результаты второго тура президентских выборов Молдавии, указав на результаты референдума о европейской интеграции и первого тура голосования. В объединении заявили, что победа Санду была обеспечена за счет фальсификаций, а также нарушения прав молдавской диаспоры в России. В сообщении также подчеркивается факт проигрыша действующего президента Молдавии по итогам подсчета голосов на участках внутри страны.

Ранее специальный координатор и руководитель группы наблюдателей ОБСЕ Люция Потучкова заявила о злоупотреблении Санду государственными ресурсами во время выборов. Представитель ОБСЕ подчеркнула, что у участников президентских выборов были неравные возможности.