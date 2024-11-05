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10:15, 5 ноября 2024Бывший СССР

Молдавская оппозиция решила оспорить переизбрание Санду

Блок «Победа» оспорит результаты второго тура выборов президента Молдавии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Майя Санду (в центре)

Майя Санду (в центре). Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавский оппозиционный блок «Победа» оспорит переизбрание президента Молдавии Майи Санду. Сообщение опубликовано в Telegram-канале объединения.

«Каждый день правления Майи Санду — это узурпация власти. Она не президент, а самозванка», — высказались в объединении.

Блок «Победа» решил оспорить результаты второго тура президентских выборов Молдавии, указав на результаты референдума о европейской интеграции и первого тура голосования. В объединении заявили, что победа Санду была обеспечена за счет фальсификаций, а также нарушения прав молдавской диаспоры в России. В сообщении также подчеркивается факт проигрыша действующего президента Молдавии по итогам подсчета голосов на участках внутри страны.

Ранее специальный координатор и руководитель группы наблюдателей ОБСЕ Люция Потучкова заявила о злоупотреблении Санду государственными ресурсами во время выборов. Представитель ОБСЕ подчеркнула, что у участников президентских выборов были неравные возможности.

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