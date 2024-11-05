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12:50, 5 ноября 2024Силовые структуры

Мошенники выманили деньги у российской пенсионерки за просмотр видео для взрослых

В Приангарье женщина заплатила аферистам «штраф» за просмотр видео для взрослых
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Приангарье мошенники выманили деньги у 64-летней пенсионерки за просмотр видео для взрослых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По информации правоохранителей, пострадавшая — жительница южного региона России. Она приехала в Братск в гости и решила посмотреть видео для взрослых в интернете. Увидев, что за контент необходимо заплатить, она закрыла страницу и больше не заходила на сайт. На следующий день она вышла в интернет и на экране телефона увидела сообщение, присланное якобы от правоохранительного ведомства. В нем мошенники пригрозили ей уголовной ответственностью и блокировкой IP за просмотр интимных видео, если она не заплатит «штраф» по указанной ссылке. Женщина перешла по ссылке и заплатила 8,5 тысячи рублей. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 28-летнюю женщину из Ростовской области, которая под видом соцработницы похитила у 88-летней пенсионерки 1,7 миллиона рублей.

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