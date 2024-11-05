Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:47, 5 ноября 2024Экономика

Москвичам пообещали внезапное потепление

Синоптик Ильин: на неделе в Москве резко потеплеет до плюс 10 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

К концу текущей недели в Москве резко потеплеет — воздух прогреется до плюс 10 градусов. Внезапную смену погоды пообещал жителям столицы синоптик, метеоролог Александр Ильин, пишет «360.ru».

В ночь на среду, 6 ноября, еще могут быть небольшие заморозки — температура воздуха будет достигать минус 4-6 градусов. При этом уже в ночь на четверг, 7 ноября, воздух прогреется до 0 — плюс 5 градусов.

Днем в среду потеплеет до плюс 4 градусов, а ближе к выходным столбики термометров поднимутся до плюс 9-10 градусов. Ночью тоже ожидаются положительные температуры — от плюс 2 до плюс 7 градусов. «Период тепла достаточно продолжительный, не менее недели будет», — заверил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей юга европейской части России об аномальном похолодании — погода в этих регионах будет на 3-4 градуса холоднее климатической нормы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия заявила о потере Украиной десятков радиоактивных источников. Что это значит?

      Размеры российской «кубышки» оценили

      Большинство записавшихся в «Украинский легион» в Польше оказались без боевого опыта

      На Западе заявили о разгроме Украины после выборов в США

      Лавров заявил о возможном увеличении числа российских военных в Приднестровье

      Бывшего российского мэра арестовали по делу о коммерческом подкупе

      Экс-солистка «Фабрики» раскрыла число сброшенных килограммов через две недели после родов

      Лавров прокомментировал заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии

      В России запустили «горячую линию» из-за распространения опасного вируса

      Предотвращен ракетный удар ВСУ по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше