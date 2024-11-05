Москвичам пообещали внезапное потепление

Синоптик Ильин: на неделе в Москве резко потеплеет до плюс 10 градусов

К концу текущей недели в Москве резко потеплеет — воздух прогреется до плюс 10 градусов. Внезапную смену погоды пообещал жителям столицы синоптик, метеоролог Александр Ильин, пишет «360.ru».

В ночь на среду, 6 ноября, еще могут быть небольшие заморозки — температура воздуха будет достигать минус 4-6 градусов. При этом уже в ночь на четверг, 7 ноября, воздух прогреется до 0 — плюс 5 градусов.

Днем в среду потеплеет до плюс 4 градусов, а ближе к выходным столбики термометров поднимутся до плюс 9-10 градусов. Ночью тоже ожидаются положительные температуры — от плюс 2 до плюс 7 градусов. «Период тепла достаточно продолжительный, не менее недели будет», — заверил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей юга европейской части России об аномальном похолодании — погода в этих регионах будет на 3-4 градуса холоднее климатической нормы.