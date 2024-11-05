Илона Маска заподозрили в контроле над Украиной

NZZ: Маск взял под контроль Украину благодаря спутниковой сети Starlink

Украина попала под контроль к американскому предпринимателю Илону Маску из-за разработанной его компанией Starlink спутниковой сети. Как пишет издание NZZ, в начале специальной военной операции (СВО) бизнесмен был «страстным сторонником украинского лидера Владимира Зеленского», однако его взгляды изменились.

«Спутниковая сеть Starlink охватывает всю планету, благодаря чему все имеют доступ к интернету. Именно Маск решает, где, для кого и когда активировать спутники. Эта сила наиболее очевидна в конфликте на Украине», — подчеркивается в статье.

В рамки поддержки Украины миллиардер оправил Вооруженным силам республики (ВСУ) тысячи терминалов Starlink, которые стали незаменимы в области военных коммуникаций. Газета отмечает, что по прошествии двух лет Маск начал открыто выступать против новой военной помощи Киеву. Он аргументирует это тем, что «нет ни единого шанса, что президент РФ Владимир Путин проиграет».

Ранее в США заявили о беспокойстве Пентагона насчет контактов президента России Владимира Путина и Илона Маска. По словам главы NASA Билла Нельсона, необходимо расследовать сообщения о «многочисленных» разговорах российского президента и американского предпринимателя.