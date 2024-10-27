В США заявили о беспокойстве Пентагона насчет контактов Путина и Маска

Глава NASA Нельсон: в Пентагоне беспокоятся о разговорах Путина с Маском

В Пентагоне беспокоятся о возможных контактах американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска и президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал глава NASA Билл Нельсон в беседе с Semafor.

«Я не знаю, правда ли это [контакты Маска и Путина]. Я считаю, что это следует расследовать», — отметил он.

По словам Нельсона, если сообщения о «многочисленных» разговорах российского президента и американского предпринимателя подтвердятся, то это вызовет беспокойство у NASA, Пентагона и некоторых спецслужб.

Ранее в Белом доме заявили, что администрация США не имеет информации о том, что Илон Маск контактировал с президентом России Владимиром Путиным. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложными данные издания WSJ о контактах Путина с Маском. «Нет, это все неправда, абсолютно ложная информация», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

По словам самого Илона Маска, все знают, что традиционные американские СМИ стали левой пропагандой, которая лишь пытается дискредитировать своих оппонентов. Миллиардер также сопроводил двумя смеющимися смайликами сообщения о своих контактах с российским лидером.