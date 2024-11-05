Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:58, 5 ноября 2024Бывший СССР

На Украине исключили подписание «закона о дровах»

Советник Зеленского Литвин исключил подписание «закона о дровах»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин утверждает, что глава государства не будет подписывать скандальный «закон о дровах». Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В публикации подчеркивается, что Литвин исключил подписание «закона о дровах». При этом он отметил, что по техническим причинам время на ветирование этого документа прошло.

Издание уточнило, что «законом о дровах» назвали документ, принятый Верховной радой 10 октября документ. Согласно этой инициативе, гражданам Украины грозит заключение под стражу за хранение дров без документов об их происхождении.

В прошлом году сообщалось, что накануне зимы на Украине резко вырос спрос на дрова на случай длительных отключений электричества и отопления. Цена на них при этом увеличилась на треть, а ждать их приходится по месяцу и более.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о большой победе на выборах США

      Трамп выступил с видеообращением насчет выборов

      Российский военный спас двух раненых сослуживцев

      Захарова прокомментировала запрет в Калифорнии проверять документы у голосующих

      В США предрекли сокращение финансирования Украины при победе любого из кандидата

      Аналитик предсказал масштабные беспорядки при победе Трампа

      В Китае оценили отношения с США после выборов

      Изнасиловавшую 12-летнего школьника учительницу обвинили в еще одном преступлении

      Вассерман спрогнозировал итоги выборов в США

      Маск проголосовал на выборах президента США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше