На Украине исключили подписание «закона о дровах»

Советник Зеленского Литвин исключил подписание «закона о дровах»

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин утверждает, что глава государства не будет подписывать скандальный «закон о дровах». Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В публикации подчеркивается, что Литвин исключил подписание «закона о дровах». При этом он отметил, что по техническим причинам время на ветирование этого документа прошло.

Издание уточнило, что «законом о дровах» назвали документ, принятый Верховной радой 10 октября документ. Согласно этой инициативе, гражданам Украины грозит заключение под стражу за хранение дров без документов об их происхождении.

В прошлом году сообщалось, что накануне зимы на Украине резко вырос спрос на дрова на случай длительных отключений электричества и отопления. Цена на них при этом увеличилась на треть, а ждать их приходится по месяцу и более.