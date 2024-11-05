На Украине назвали кандидата в президенты США антихристом

В Ивано-Франковске священник назвал Трампа антихристом

В Ивано-Франковске на Украине священник греко-католического собора назвал кандидата в президенты США Дональда Трампа антихристом. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Трамп — это антихрист. С ним придет конец и гибель всему свету. Недавно нашли записи в старой книге, что Трамп станет последним президентом США», — сказал священнослужитель.

Он также призвал помолиться за рассудительность американского народа, чтобы американцы «не допустили прихода дьявола к власти».

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд назвал дьяволом американского предпринимателя Илона Маска. По его словам, бизнесмен не желает добра человечеству, так как в принадлежащей ему социальной сети X может содержаться фейковый контент.