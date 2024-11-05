На Украине заочно осудили экс-депутата Рады за выставку о жертвах Волынской резни

Бывших украинских чиновников заочно осудили за выставку о Волынской резне

Народного депутата Украины от «Партии регионов» Вадима Колесниченко и бывших начальника милиции общественной безопасности Петра Федчука и заместителя командира киевского «Беркута» Сергея Кусюка заочно осудили в Киеве за выставку о жертвах Волынской резни. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

Суд признал их виновными в превышении власти и служебных полномочий, сопровождавшимися насилием, разжигании национальной вражды, ненависти и унижении национальной чести и достоинства. Обвинение сообщило, что в апреле 2010 года в Украинском доме в Киеве была организована выставка, целью которой, как сообщается, было разжигание национальной вражды и ненависти.

Также сообщается, что когда посетители на выставке захотели высказать свое мнение по поводу этих исторических событий, экс-нардеп призвал правоохранителей применить к ним физическое насилие. Сообщается, что гражданам были нанесены телесные повреждения, также правоохранители задержали 13 человек.

Ведомство напоминает, что эти правоохранители также привлекаются к ответственности по другому уголовному производству — за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах.

Ранее офис генпрокурора Украины обвинил экс-начальника украинской армии в коррупции. Скорее всего, речь идет об Александре Козловском, задержанном в марте 2024 года.

