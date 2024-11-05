На Западе заявили о разгроме Украины после выборов в США

RS: Украину ждет разгром вне зависимости от исхода выборов в США

Украину ждет разгром на фронте вне зависимости от исхода президентских выборов в США, заявил директор программы национальной стратегии Института ответственного государственного управления имени Квинси Джордж Биб. Его слова приводит издание Responsible Statecraft (RS).

«Украина не сможет выиграть в конфликте на истощение с Россией, и рано или поздно ей грозит полный крах, если не удастся достичь дипломатического соглашения о прекращении боевых действий», — указал эксперт.

По словам Биба, любой избранный американский лидер «столкнется на Украине с суровой реальностью» и с необходимостью пересмотреть политику нынешнего президента США Джо Байдена.

Ранее офицер украинской армии Евгений в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung заявил, что Запад больше не помогает Украине и на это не повлияют итоги американских президентских выборов.