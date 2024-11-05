Названы подходящие людям с повышенным уровнем сахара в крови сладости

Диетолог Дианова: сушеная хурма подходит для людей с повышенным сахаром в крови

Россиянам с повышенным уровнем сахара в крови стоит тщательно подбирать себе угощения, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Подходящие таким людям сладости она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Она предложила обратить внимание на сушеную хурму, которая сохраняет в себе микроэлементы и лишь частично теряет витамин С, а значит, остается такой же полезной. «Клетчатка позволяет сократить скачки глюкозы и быстрее испытать чувство насыщения, что предотвращает переедание», — объяснила врач.

Дианова порекомендовала при покупке сушеной хурмы обращать внимание на состав продукта, чтобы исключить добавление в него дополнительного сахара.

Ранее россиян предостерегли от покупки замороженных полуфабрикатов в розничных торговых сетях. По данным участников рынка, из-за отсутствия должного контроля за производством этого вида товаров участились случаи массовых отравлений.