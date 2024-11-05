Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:29, 5 ноября 2024Забота о себе

Названы подходящие людям с повышенным уровнем сахара в крови сладости

Диетолог Дианова: сушеная хурма подходит для людей с повышенным сахаром в крови
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ladimir Ladroid / Unsplash

Россиянам с повышенным уровнем сахара в крови стоит тщательно подбирать себе угощения, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Подходящие таким людям сладости она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Она предложила обратить внимание на сушеную хурму, которая сохраняет в себе микроэлементы и лишь частично теряет витамин С, а значит, остается такой же полезной. «Клетчатка позволяет сократить скачки глюкозы и быстрее испытать чувство насыщения, что предотвращает переедание», — объяснила врач.

Дианова порекомендовала при покупке сушеной хурмы обращать внимание на состав продукта, чтобы исключить добавление в него дополнительного сахара.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее россиян предостерегли от покупки замороженных полуфабрикатов в розничных торговых сетях. По данным участников рынка, из-за отсутствия должного контроля за производством этого вида товаров участились случаи массовых отравлений.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности к переговорам по Украине. Президент России рассказал о предыдущих попытках договориться

      Треш-блогер Олег Монгол показал внешность до начала употребления алкоголя

      Россиянин прописал у себя 17 иностранцев и попал под статью

      Россиянам раскрыли способы сэкономить на отдыхе

      В России назвали причины произошедшего в зоне СВО перелома

      В ЕС заявили о зависимости политики по Украине от исхода выборов в США

      В Москве аномально потеплеет

      Уехавшая из России Варвара Шмыкова сравнила Берлин и Москву

      Британский суд отложил рассмотрение экстрадиции депутата — защитника УПЦ

      Появились фото разрушенного ударом беспилотника многоэтажного дома в Белгороде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше