Нетаньяху уволил министра обороны Галанта

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта, сообщает The Times of Israel. Место Галанта займет глава МИД Исраэль Кац.

«К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину», — говорится в заявлении Нетаньяху. Премьер-министр отметил, что пытался «преодолеть разрывы», но они «продолжали расширяться». «Что еще хуже, они стали известны врагу — наши враги наслаждались этим и извлекали из этого большую выгоду», — подчеркнул Нетаньяху.

В октябре Галант незадолго до ответной атаки Израиля на Иран направил Нетаньяху и министрам кабинета нацбезопасности письмо, в котором призвал обновить цели войны. «Текущая ситуация, в которой мы действуем — без четкого руководства и без обновленных военных целей, — наносит ущерб управлению кампанией и решениям кабинета министров», — говорилось в письме. Он отмечал, что на фоне «значительных событий в ходе войны» необходимо обсудить и уточнить новые военные цели.