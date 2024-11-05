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18:28, 5 ноября 2024Силовые структуры

Одного из обвиняемых в убийстве Дарьи Дугиной заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал Цыганенко за причастность к убийству Дугиной
Варвара Митина (редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве суд заочно арестовал Богдана Цыганенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который причастен к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Цыганенко въехал в Россию 30 июля через Эстонию. Правоохранители выяснили, что именно он предоставил Натальи Вовк (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поддельные номера на машину, а также фейковые документы на имя реально существующей гражданки Казахстана. После этого Цыганенко собрал вместе с Вовк самодельное взрывное устройство (СВУ) в гараже на юго-западе Москвы.

За день до убийства заочно арестованный уехал из России. После этого действовала только Вовк — она следила за Дугиной, а потом привела СВУ в действие.

Богдан Цыганенко родился в 1978 году и является гражданином Украины. Он служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Погибшая возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой планировал ехать ее отец.

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