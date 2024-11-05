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18:30, 5 ноября 2024Силовые структуры

Причастный к убийству российской журналистки оказался военнослужащим украинский армии

РИА Новости: украинец Цыганенко, обвиняемый в убийстве Дугиной, служит в ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Гражданин Украины Богдан Цыганенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемый в причастности к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

В документах украинских госорганов указано, что 1 июня 2024 года Цыганенко находился при исполнении обязанностей военной службы в подразделении ВСУ. Также по состоянию на 14 августа 2024 года в отношении него госорганы Украины принимали решения, указывая его статус военнослужащего ВСУ.

Цыганенко заочно арестован московским судом в рамках дела об убийстве Дугиной.

ФСБ установила его причастность к подрыву автомобиля российской журналистки. По данным российской спецслужбы, 30 июля он приехал в Москву через Эстонию, а покинул Россию за день до убийства.

Росфинмониторинг внес Цыганенко и гражданку Украины Наталью Вовк в перечень террористов и экстремистов.

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