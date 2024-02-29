Обвиняемую в расправе над Дугиной внесли в перечень террористов и экстремистов

Обвиняемую в убийстве Дугиной Вовк внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов гражданку Украины Наталью Вовк, обвиняемую в расправе над российской журналисткой Дарьей Дугиной, и ее сообщника Богдана Цыганенко. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

20 августа 2022 года в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин.

В ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк, которая скрылась в Эстонии. Суд Москвы заочно арестовал украинку и объявил ее в международный розыск. Также 25 апреля 2023 года в розыск объявили участника украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Богдана Цыганенко. Он, по данным силовиков, обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами. За день до совершения расправы над Дугиной Цыганенко уехал из России.

Еще двоих подельников Вовк Александра Сучкова и Андрея Кузнецова Пролетарский районный суд Тулы приговорил к 3,5 года колонии.