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07:43, 5 ноября 2024Силовые структуры

Осужденная журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве

Получившая 5 лет журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Журналистка Александра Баязитова, получившая пять лет колонии по делу о вымогательстве, обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, осужденная написала заявление, где указала, что защищавший ее адвокат не выполнил обязательства по договору. Сейчас это проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы 27 ноября 2023 года. Ее признали виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Спустя почти год журналистка обратилась к президенту России Владимиру Путину и попросила его о помиловании.

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