Отставку двух российских губернаторов объяснили

Политолог Виноградов: причина отставки Голубева в сроке его пребывания у власти

Причина отставки главы Ростовской области Василия Голубева заключается в сроке его пребывания у власти. Об этом заявил российский политолог Михаил Виноградов, его слова приводит aif.ru.

Эксперт не увидел иных причин для отставки Голубева, отметив, что во время его руководства из региона «не было слышно плохого». Он добавил, что уход тамбовского губернатора Максима Егорова также не связан с негативной оценкой его работы.

По словам Виноградова, отставка двух чиновников связана с традиционной для осени губернаторской ротации.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин назначил Евгения Первышова и Юрия Слюсаря временно исполняющими обязанности губернаторов Тамбовской и Ростовской областей соответственно.