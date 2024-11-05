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06:03, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

Парень пожаловался на выходки соседей и получил совет

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @mildlyinfuriating / Reddit

Пользователь Reddit с ником Swiftdeathxx пожаловался на портале на опасное поведение соседей. Узнавшие об их выходках комментаторы посоветовали парню обратиться в специальные службы.

Автор публикации прикрепил к посту фотографию входной двери соседей, рядом с которой стоят зажженные свечи. Парень счел увиденное небезопасным. Он также признался, что не знает, как сказать, что его тревожит эта ситуация.

Некоторые пользователи в комментариях отметили, что в квартире могут жить индусы, которые отмечает один из наиболее значимых в индуизме праздников — Дивали. «Как индус, даю вам благословение задуть эти чертовы свечи. На этот случай мы используем электрические», «Это небезопасно. Если бы мы в Индии поставили свечи на ковер, родители бы нас избили», «Это просто безумие. Оставленный без присмотра открытый огонь в здании, где живут сотни, если не тысячи людей? Они совсем сошли с ума», — возмутились комментаторы.

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Также парню посоветовали обратиться к управлению дома и в пожарную службу. Комментаторы предположили, что последняя может оштрафовать соседей рассказчика.

Ранее парень рассказал на Reddit о раздражающем поведении соседа и получил совет обратиться в полицию. Комментаторы сочли, что описанные автором действия мужчины могут быть опасны для жизни.

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