Парень пожаловался на выходки соседей и получил совет

Пользователь Reddit с ником Swiftdeathxx пожаловался на портале на опасное поведение соседей. Узнавшие об их выходках комментаторы посоветовали парню обратиться в специальные службы.

Автор публикации прикрепил к посту фотографию входной двери соседей, рядом с которой стоят зажженные свечи. Парень счел увиденное небезопасным. Он также признался, что не знает, как сказать, что его тревожит эта ситуация.

Некоторые пользователи в комментариях отметили, что в квартире могут жить индусы, которые отмечает один из наиболее значимых в индуизме праздников — Дивали. «Как индус, даю вам благословение задуть эти чертовы свечи. На этот случай мы используем электрические», «Это небезопасно. Если бы мы в Индии поставили свечи на ковер, родители бы нас избили», «Это просто безумие. Оставленный без присмотра открытый огонь в здании, где живут сотни, если не тысячи людей? Они совсем сошли с ума», — возмутились комментаторы.

Также парню посоветовали обратиться к управлению дома и в пожарную службу. Комментаторы предположили, что последняя может оштрафовать соседей рассказчика.

Ранее парень рассказал на Reddit о раздражающем поведении соседа и получил совет обратиться в полицию. Комментаторы сочли, что описанные автором действия мужчины могут быть опасны для жизни.